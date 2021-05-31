В России за сутки выявили 8475 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 170 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,2 млн случаев, Индии (более 28 млн), Бразилии (свыше 16,5 млн), Франции (более 5,7 млн) и Турции (5,2 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.