В России за сутки выявили 8475 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 8475 человек, следует из статистики оперштаба на 31 мая. Скончались 339 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 071 917. Умерл за все время пандемии 121 501 человек.
Вчера, 30 мая, оперштаб сообщил о 9694 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2614 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1877 человек, скончались 55 пациентов. В Москве всего 1 179 970 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+822), Московская (+752), Ростовская (+176) и Воронежская (+143) области.
За сутки в России полностью выздоровели 6715 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 684 585. Продолжает лечение 265 831.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 170 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,2 млн случаев, Индии (более 28 млн), Бразилии (свыше 16,5 млн), Франции (более 5,7 млн) и Турции (5,2 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.