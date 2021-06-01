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РЖД назначит более тысячи дополнительных поездов на лето

Ведомости

РЖД назначит более 1 тыс. дополнительных поездов на лето, сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале холдинга.

«Этим летом будет курсировать более 1000 дополнительных поездов. Из них порядка 600 – в сообщении с югом России, включая Черноморское побережье и курорты Северного Кавказа», — говорится в сообщении. Перевозчик отметил, что это сделано в том числе для перевозки свыше 300 тыс. детей на летний отдых в составе организованных групп.

«Для них назначаем более 180 специальных рейсов», — уточнили в РЖД.

В конце апреля из Москвы в Минск запустили движение поездов «Ласточка» с остановками в Вязьме и Смоленске. Теперь поездка между двумя столицами занимает менее 7 часов. Пассажирам доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом. 

В конце 2020 г. РЖД объявила, что увеличивает количество пассажирских поездов дальнего следования в новом расписании на 2021 г. на 2,2% (до 596 пар ежедневно) после спада перевозок из-за пандемии. В январе – феврале услугами РЖД воспользовалось 136,5 млн человек — на 22% меньше пассажиров, чем в прошлом году. В марте, согласно данным квартального отчета РЖД, впервые с начала пандемии отмечен рост перевозок пассажиров — на 4,8%, до 85,9 млн. В пригородном сообщении отправлено 79,4 млн пассажиров (+5,1%), в дальнем следовании — 6,5 млн пассажиров (+0,9%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных