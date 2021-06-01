РЖД назначит более тысячи дополнительных поездов на лето

В конце 2020 г. РЖД объявила, что увеличивает количество пассажирских поездов дальнего следования в новом расписании на 2021 г. на 2,2% (до 596 пар ежедневно) после спада перевозок из-за пандемии. В январе – феврале услугами РЖД воспользовалось 136,5 млн человек — на 22% меньше пассажиров, чем в прошлом году. В марте, согласно данным квартального отчета РЖД, впервые с начала пандемии отмечен рост перевозок пассажиров — на 4,8%, до 85,9 млн. В пригородном сообщении отправлено 79,4 млн пассажиров (+5,1%), в дальнем следовании — 6,5 млн пассажиров (+0,9%).