РЖД назначит более тысячи дополнительных поездов на лето
«Этим летом будет курсировать более 1000 дополнительных поездов. Из них порядка 600 – в сообщении с югом России, включая Черноморское побережье и курорты Северного Кавказа», — говорится в сообщении. Перевозчик отметил, что это сделано в том числе для перевозки свыше 300 тыс. детей на летний отдых в составе организованных групп.
«Для них назначаем более 180 специальных рейсов», — уточнили в РЖД.
В конце апреля из Москвы в Минск запустили движение поездов «Ласточка» с остановками в Вязьме и Смоленске. Теперь поездка между двумя столицами занимает менее 7 часов. Пассажирам доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом.
В конце 2020 г. РЖД объявила, что увеличивает количество пассажирских поездов дальнего следования в новом расписании на 2021 г. на 2,2% (до 596 пар ежедневно) после спада перевозок из-за пандемии. В январе – феврале услугами РЖД воспользовалось 136,5 млн человек — на 22% меньше пассажиров, чем в прошлом году. В марте, согласно данным квартального отчета РЖД, впервые с начала пандемии отмечен рост перевозок пассажиров — на 4,8%, до 85,9 млн. В пригородном сообщении отправлено 79,4 млн пассажиров (+5,1%), в дальнем следовании — 6,5 млн пассажиров (+0,9%).