Разработчик оценил эффективность вакцины «КовиВак»

«КовиВак» была зарегистрирована в России 20 февраля, промышленное производство препарата запустили в конце марта. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г.