«Коммерсантъ» узнал о новых хищениях на космодроме «Восточный»

Во втором деле другой подрядчик, как считает следствие, предположительно похитил 60 млн руб. по фиктивным документам. Эпизод связан с аффилированной с «Респект-СМ» компанией «Баваль», которая должна была выполнять работы на том же объекте. Обе организации с сентября по ноябрь 2020 г. представили в казначейство подложные акты приема выполненных работ и получили от казначейства 59,8 млн руб. В результате «должностные лица распорядились средствами по собственному усмотрению». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).