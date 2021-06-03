«Коммерсантъ» узнал о новых хищениях на космодроме «Восточный»
Следственный комитет в Амурской области возбудил сразу два уголовных дела в связи с хищениями на космодроме «Восточный». Сумма ущерба по одному — 600 млн рублей, по другому — 60 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные предварительного следствия. В «Роскосмосе» газете сообщили, что содействуют следственным органам.
В первом деле подрядчика подозревают в получении 600 млн руб. за невыполненные работы на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка № 3.2». Контракт в июне 2020 г. заключили дирекция космодрома и АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). Руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения со столичной строительной компанией ООО «Респект-СМ» на сумму более 4 млрд руб.
По условиям соглашений, ЦЭНКИ должен был перечислить компании-подрядчику 10% от стоимости контракта в качестве аванса. С конца июля по ноябрь 2020 г. топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, направили «Респекту» в общей сложности 700 миллионов рублей, при этом обязательств на объекте было выполнено всего на 100 млн руб., пишет издание. СК возбудил дело против неустановленных лиц по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).
Во втором деле другой подрядчик, как считает следствие, предположительно похитил 60 млн руб. по фиктивным документам. Эпизод связан с аффилированной с «Респект-СМ» компанией «Баваль», которая должна была выполнять работы на том же объекте. Обе организации с сентября по ноябрь 2020 г. представили в казначейство подложные акты приема выполненных работ и получили от казначейства 59,8 млн руб. В результате «должностные лица распорядились средствами по собственному усмотрению». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).