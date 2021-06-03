В Кремле назвали чудовищной ситуацию с хищением у 96-летнего ветерана

Как сообщали ранее в столичном управлении МВД России, злоумышленники в разговоре с Прониным по телефону представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ветерана снять с личного счета 400 000 руб. и передать их третьему лицу для «задержания с поличным мошенника». Следственный отдел ОМВД России по району Текстильщики возбудили дело по ч.3. ст. 159 УК РФ (мошенничество).