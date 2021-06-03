В Кремле назвали чудовищной ситуацию с хищением у 96-летнего ветерана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищной ситуацией хищение злоумышленниками денег у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.
«Чудовищная ситуация. Мы знаем, что полиция работает и конечно хочется верить, что этих подонков найдут», — прокомментировал он.
Как сообщали ранее в столичном управлении МВД России, злоумышленники в разговоре с Прониным по телефону представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ветерана снять с личного счета 400 000 руб. и передать их третьему лицу для «задержания с поличным мошенника». Следственный отдел ОМВД России по району Текстильщики возбудили дело по ч.3. ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Во время парада Победы, прошедшего в этом году 9 мая, Пронин сидел на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным, писали «РИА Новости».