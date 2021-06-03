В Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели трех детей
Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту гибели трех детей в результате обвала плиты недостроенного дома в селе Копанище Лискинского района, сообщает пресс-служба ведомства.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — указано в сообщении.
Инцидент произошел сегодня вечером. По данным следствия, двое мальчиков в возрасте 12 лет и восьмилетний ребенок находились в недостроенном доме, когда произошло обрушение бетонных перекрытий, после чего они оказались под завалами. Их тела были извлечены спасателями.
В СКР добавили, что следствие намерено установить точную причину смерти и всех обстоятельств произошедшего. Следствие также изучит действия лиц, которые несут ответственность по воспитанию несовершеннолетних.