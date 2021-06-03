В Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели трех детей

Инцидент произошел сегодня вечером. По данным следствия, двое мальчиков в возрасте 12 лет и восьмилетний ребенок находились в недостроенном доме, когда произошло обрушение бетонных перекрытий, после чего они оказались под завалами. Их тела были извлечены спасателями.