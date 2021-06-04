Оперштаб пока не принял решения о возобновлении рейсов на курорты Египта
Правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом пока не принял решения о возобновлении рейсов на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шех, сообщил «Ведомостям» представитель штаба.
«Пока такое решение не принято, как только оно будет — о нем будет объявлено дополнительно», — сообщила пресс-секретарь руководителя оперштаба Анастасия Асташкина.
Ранее в пятницу глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов объявил, что ожидает возобновления рейсов в Египет «в ближайшее дни». «Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет, ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать», — сказал Полубояринов, отвечая на вопрос о потерях компании от временного закрытия рейсов между РФ и Турцией в эфире телеканала «Россия 24». При этом ни «Аэрофлот», ни другие российские авиакомпании пока не начали продажу билетов на курорты Египта, следуте из данных систем бронирования.
2 июня, замглавы МИД Михаил Богданов заявил «Интерфаксу», что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже летом. А 1 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение о полном открытии авиасообщения с Египтом будет принято оперштабом. «Наши специалисты со всем ознакомились, и после того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение», — сказал представитель Кремля. Сегодня
Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. В январе 2018 г. были возобновлены рейсы из России в Каир.
Весной 2020 г. в связи с распространением коронавирусной инфекции Россия ограничила авиасообщение с зарубежными странами, в том числе с Египтом. Рейсы в Каир вновь запустились только осенью 2020 г.
23 апреля, после телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси, было объявлено о принципиальной договоренности восстановления полного авиасообщения между странами, в том числе возобновлении рейсов на курорты Египта.