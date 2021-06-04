Оперштаб пока не принял решения о возобновлении рейсов на курорты Египта

Ранее в пятницу глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов объявил, что ожидает возобновления рейсов в Египет «в ближайшее дни». «Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет, ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать», — сказал Полубояринов, отвечая на вопрос о потерях компании от временного закрытия рейсов между РФ и Турцией в эфире телеканала «Россия 24». При этом ни «Аэрофлот», ни другие российские авиакомпании пока не начали продажу билетов на курорты Египта, следуте из данных систем бронирования.