Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Оперштаб пока не принял решения о возобновлении рейсов на курорты Египта

Ведомости

Правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом пока не принял решения о возобновлении рейсов на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шех, сообщил «Ведомостям» представитель штаба.

«Пока такое решение не принято, как только оно будет — о нем будет объявлено дополнительно», — сообщила пресс-секретарь руководителя оперштаба Анастасия Асташкина.

Ранее в пятницу глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов объявил, что ожидает возобновления рейсов в Египет «в ближайшее дни». «Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет, ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать», — сказал Полубояринов, отвечая на вопрос о потерях компании от временного закрытия рейсов между РФ и Турцией в эфире телеканала «Россия 24». При этом ни «Аэрофлот», ни другие российские авиакомпании пока не начали продажу билетов на курорты Египта, следуте из данных систем бронирования.

2 июня, замглавы МИД Михаил Богданов заявил «Интерфаксу», что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже летом. А 1 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение о полном открытии авиасообщения с Египтом будет принято оперштабом. «Наши специалисты со всем ознакомились, и после того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение», — сказал представитель Кремля. Сегодня

Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. В январе 2018 г. были возобновлены рейсы из России в Каир.

Весной 2020 г. в связи с распространением коронавирусной инфекции Россия ограничила авиасообщение с зарубежными странами, в том числе с Египтом. Рейсы в Каир вновь запустились только осенью 2020 г.

23 апреля, после телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси, было объявлено о принципиальной договоренности восстановления полного авиасообщения между странами, в том числе возобновлении рейсов на курорты Египта.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных