Мурашко назвал стоимость вакцины «Спутник V»
Вакцина от коронавируса стоит около 900 руб. с учетом доставки, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию — "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня», — рассказал Мурашко. Ранее министр сообщил, что для вакцинации россиян уже закуплено около 30 млн доз вакцины «Спутник V».
В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), вместе с Центром Гамалеи участвовавший в разработке «Спутника V», сообщил, что одна доза вакцины для других стран будет стоить менее $10. При этом для вакцинации потребуется две дозы, то есть в целом цена прививки составит не более $20.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».