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Мурашко назвал стоимость вакцины «Спутник V»

Ведомости

Вакцина от коронавируса стоит около 900 руб. с учетом доставки, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию — "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня», — рассказал Мурашко. Ранее министр сообщил, что для вакцинации россиян уже закуплено около 30 млн доз вакцины «Спутник V».

В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), вместе с Центром Гамалеи участвовавший в разработке «Спутника V», сообщил, что одна доза вакцины для других стран будет стоить менее $10. При этом для вакцинации потребуется две дозы, то есть в целом цена прививки составит не более $20.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Ранее по теме: В РФПИ назвали примерную стоимость одной дозы «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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