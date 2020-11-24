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В РФПИ назвали примерную стоимость одной дозы «Спутник V»

Ведомости

Одна доза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет стоить менее $10, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Стоимость одной дозы российской вакцины "Спутник V" для международных рынков составит менее $10 с февраля 2021 г. То есть меньше чем $20 за две дозы, необходимые для вакцинирвоания одного человека», — говорится в сообщении. В РФПИ подчеркнули, что для российских граждан вакцинация будет бесплатной.

«Спутник V» будет в два раза дешевле при той же эффективности, что и зарубежные вакцины, созданные на базе РНК-технологий», — подчеркнули в РФПИ.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины сообщалось, что цена одной ее дозы будет значительно ниже зарубежных препаратов от Pfizer и (объявленная цена — $19,5) и Moderna в ($25-$37). Во всех случаях, включая и российскую вакцину, для прививки требуется две дозы препарата. Заявленная производителем эффективность «Спутник V» в ходе испытаний превысила 95%, в то время как эффективность препарата от Moderna — 94,5%, а вакцины от Pfizer и немецкой BioNTech — 90%.

«Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: Цена одной дозы вакцины от коронавируса компании Moderna составит $25-37

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных