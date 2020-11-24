В РФПИ назвали примерную стоимость одной дозы «Спутник V»
Одна доза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет стоить менее $10, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Стоимость одной дозы российской вакцины "Спутник V" для международных рынков составит менее $10 с февраля 2021 г. То есть меньше чем $20 за две дозы, необходимые для вакцинирвоания одного человека», — говорится в сообщении. В РФПИ подчеркнули, что для российских граждан вакцинация будет бесплатной.
«Спутник V» будет в два раза дешевле при той же эффективности, что и зарубежные вакцины, созданные на базе РНК-технологий», — подчеркнули в РФПИ.
Ранее в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины сообщалось, что цена одной ее дозы будет значительно ниже зарубежных препаратов от Pfizer и (объявленная цена — $19,5) и Moderna в ($25-$37). Во всех случаях, включая и российскую вакцину, для прививки требуется две дозы препарата. Заявленная производителем эффективность «Спутник V» в ходе испытаний превысила 95%, в то время как эффективность препарата от Moderna — 94,5%, а вакцины от Pfizer и немецкой BioNTech — 90%.
«Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.