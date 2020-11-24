В РФПИ назвали примерную стоимость одной дозы «Спутник V»

Ранее в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины сообщалось, что цена одной ее дозы будет значительно ниже зарубежных препаратов от Pfizer и (объявленная цена — $19,5) и Moderna в ($25-$37). Во всех случаях, включая и российскую вакцину, для прививки требуется две дозы препарата. Заявленная производителем эффективность «Спутник V» в ходе испытаний превысила 95%, в то время как эффективность препарата от Moderna — 94,5%, а вакцины от Pfizer и немецкой BioNTech — 90%.