Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» превысила 95%

«Так, предварительные данные о добровольцах на 42-й день после первой дозы (эквивалентно 21 дню после второй дозы), когда у них уже сформировался устойчивый иммунный ответ, свидетельствуют о том, что коэффициент эффективности вакцины превышает 95%», — говорится в сообщении.