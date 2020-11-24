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Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» превысила 95%

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Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» на 42 день после первой инъекции превысила 95%, утверждают разработчики препарата.

Такие выводы сделаны по итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцины. Первый промежуточный анализ, как заявляли создатели «Спутник V», показал эффективность 92%.

«Так, предварительные данные о добровольцах на 42-й день после первой дозы (эквивалентно 21 дню после второй дозы), когда у них уже сформировался устойчивый иммунный ответ, свидетельствуют о том, что коэффициент эффективности вакцины превышает 95%», — говорится в сообщении.

При подсчете показателя учитывались данные 18 794 испытателей, которые получили оба компонента препарата или плацебо. По данным исследователей, из 14 095 участников испытаний, которые получили вакцину, заразились коронавирусом восемь человек. Среди 4699 добровольцев, которые получили плацебо, был зарегистрирован 31 случай заболевания. 

«Спутник V» считается первой вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали в России 11 августа. Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных