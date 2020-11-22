Цена одной дозы вакцины от коронавируса компании Moderna составит $25-37
Цена одной дозы вакцины от коронавируса, разработку которой ведет американская компания Moderna, составит $25-37 в зависимости от объема заказа. Об этом заявил глава компании Стефан Бансель в комментарии немецкой газете Welt.
«Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелых пациентов для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли», — заявил он.
Бансель также подтвердил, что компания намерена произвести 20 млн доз вакцины до конца года. Переговоры с Еврокомиссией по началу поставок вакцины близки к завершению, добавил он, отметив, что до подписания соглашения осталось несколько дней.
Ранее Бансель сообщал, что вакцину можно хранить в течение шести месяцев при температуре минус 20 градусов Цельсия. Вместе с тем он отмечал, что имеются данные, согласно которым препарат можно хранить до 30 дней в обычных холодильниках при температуре 2-8 градусов Цельсия.
Ранее Moderna сообщила, что, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, ее вакцина показала эффективность в 94,5%. В испытаниях приняли участие более 30 000 добровольцев. 95 из них заразились коронавирусом, однако 90 человек вместо вакцины получили плацебо. Вакцина конкурентов Moderna от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2) показала эффективность в 90%.