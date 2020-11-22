Цена одной дозы вакцины от коронавируса компании Moderna составит $25-37

Ранее Бансель сообщал, что вакцину можно хранить в течение шести месяцев при температуре минус 20 градусов Цельсия. Вместе с тем он отмечал, что имеются данные, согласно которым препарат можно хранить до 30 дней в обычных холодильниках при температуре 2-8 градусов Цельсия.