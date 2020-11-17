Аналитики предсказали падение доллара на 20% из-за вакцин от коронавируса

По мнению стратегов, выборы в США, вакцинация от коронавируса и политика Федеральной резервной системы смогут нанести серьезный удар по доллару. По мнению Citigroup, по доллару может ударить политика низких ставок Федеральной резервной системы США, при которой инвесторы будут переходить от американских активов к международным.