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Аналитики предсказали падение доллара на 20% из-за вакцин от коронавируса

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Доллар США может упасть на 20% в 2021 г., если начнется широкое распространение вакцин от коронавируса, которое поможет оживить мировую торговлю и привести к экономическому росту, сообщил Bloomberg со ссылкой на аналитиков Citigroup.

«Мы полагаем, что распространение вакцины будет отмечать все признаки нашего медвежьего рынка, позволяя доллару следовать по пути, аналогичному тому, который наблюдался с ранних 2000-х до их середины, когда валюта начала многолетний спад», — говорится в отчете. 

По мнению стратегов, выборы в США, вакцинация от коронавируса и политика Федеральной резервной системы смогут нанести серьезный удар по доллару. По мнению Citigroup, по доллару может ударить политика низких ставок Федеральной резервной системы США, при которой инвесторы будут переходить от американских активов к международным.

Индекс доллара Bloomberg с пика в марте снизился примерно на 11% и 16 ноября ощутил дополнительное давление после новостей, что вакцина от коронавируса компании Moderna показала свою эффективность в ходе клинических испытаний.

Накануне американская компания Moderna сообщила, что, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, ее вакцина показала эффективность в 94,5%. В испытаниях приняли участие более 30 000 добровольцев. 95 из них заразились коронавирусом, однако 90 человек вместо вакцины получили плацебо. Вакцина конкурентов Moderna от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2) показала эффективность в 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных