Нефть Brent подорожала на 4% на фоне новостей о вакцине от коронавируса

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 16 ноября к 17:13 мск выросла более чем на 4% с момента открытия торгов — до $44,64 за баррель, свидетельствуют данные площадки. К 19:39 она чуть снизилась, составив $44,16 за баррель.