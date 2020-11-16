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Нефть Brent подорожала на 4% на фоне новостей о вакцине от коронавируса

Ведомости

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 16 ноября к 17:13 мск выросла более чем на 4% с момента открытия торгов — до $44,64 за баррель, свидетельствуют данные площадки. К 19:39 она чуть снизилась, составив $44,16 за баррель.

Нефть марки WTI также подорожала на торгах. К 17:13 мск стоимость ее декабрьского фьючерса достигла $42,06 за баррель — на 4,4% больше, чем в начале торгов. К 19:39 ее цена составила $41,52 за баррель.

По данным Bloomberg, нефть дорожает на фоне новостей от американской биотехнологической компании Moderna, которая ранее сегодня сообщила промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Согласно обнародованному пресс-релизу, эффективность препарата составляет 94,5%.

После публикации результатов испытаний подорожали и акции Moderna. По данным биржи NASDAQ, их стоимость выросла на 10% — до $98,34 за акцию. 

Ранее цена на нефть росла на фоне выборов в США. Так, 11 ноября стоимость январского фьючерса марки Brent впервые с сентября превысила $45 за баррель, а декабрьского фьючерса WTI — $43 за баррель.

Ранее по теме: Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса почти в 95%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных