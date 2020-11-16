Нефть Brent подорожала на 4% на фоне новостей о вакцине от коронавируса
Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 16 ноября к 17:13 мск выросла более чем на 4% с момента открытия торгов — до $44,64 за баррель, свидетельствуют данные площадки. К 19:39 она чуть снизилась, составив $44,16 за баррель.
Нефть марки WTI также подорожала на торгах. К 17:13 мск стоимость ее декабрьского фьючерса достигла $42,06 за баррель — на 4,4% больше, чем в начале торгов. К 19:39 ее цена составила $41,52 за баррель.
По данным Bloomberg, нефть дорожает на фоне новостей от американской биотехнологической компании Moderna, которая ранее сегодня сообщила промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Согласно обнародованному пресс-релизу, эффективность препарата составляет 94,5%.
После публикации результатов испытаний подорожали и акции Moderna. По данным биржи NASDAQ, их стоимость выросла на 10% — до $98,34 за акцию.
Ранее цена на нефть росла на фоне выборов в США. Так, 11 ноября стоимость январского фьючерса марки Brent впервые с сентября превысила $45 за баррель, а декабрьского фьючерса WTI — $43 за баррель.