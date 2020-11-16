Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса почти в 95%
Вакцина от коронавируса, разработанная американской биотехнологической компанией Moderna, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний показала эффективность в 94,5%, говорится в сообщении на сайте компании.
«Испытание соответствовало статистическим критериям, указанным в протоколе исследования, эффективность вакцины составляет 94,5%» — сказано в тексте заявления.
В испытаниях приняли участие более 30 000 добровольцев. 95 из них заразились коронавирусом, однако 90 человек вместо вакцины получили плацебо. Таким образом, COVID-19 заболели пятеро, но их состояние не было тяжелым, рассказали в Moderna.
Генеральный директор Moderna Стефан Бансель назвал такой результат «поворотным моментом в разработке вакцины». «Этот положительный промежуточный анализ нашего исследования фазы 3 дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, в том числе тяжелое», — заявил он.
Отмечается, что Moderna планирует в ближайшие недели обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения разрешения на использование своей вакцины в чрезвычайных ситуациях.
Ранее результаты третьей фазы клинических испытаний своей совместной вакцины от коронавируса представили американская Pfizer и немецкая BioNTech. Их препарат BNT162b2 доказал свою эффективность на 90%.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире 54,5 млн человек заразились коронавирусом. Из них более 11 млн — из США, эта страна лидирует по числу случаев заболевания COVID-19. За все время в результате коронавируса там умерли более 246 000 граждан. Кроме того, 13 ноября в США зафиксировали рекордный за все время пандемии прирост заразившихся за сутки — 177 224 новых случая.