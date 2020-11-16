Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса почти в 95%

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире 54,5 млн человек заразились коронавирусом. Из них более 11 млн — из США, эта страна лидирует по числу случаев заболевания COVID-19. За все время в результате коронавируса там умерли более 246 000 граждан. Кроме того, 13 ноября в США зафиксировали рекордный за все время пандемии прирост заразившихся за сутки — 177 224 новых случая.