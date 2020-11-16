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Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса почти в 95%

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Вакцина от коронавируса, разработанная американской биотехнологической компанией Moderna, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний показала эффективность в 94,5%, говорится в сообщении на сайте компании.

«Испытание соответствовало статистическим критериям, указанным в протоколе исследования, эффективность вакцины составляет 94,5%» — сказано в тексте заявления.

В испытаниях приняли участие более 30 000 добровольцев. 95 из них заразились коронавирусом, однако 90 человек вместо вакцины получили плацебо. Таким образом, COVID-19 заболели пятеро, но их состояние не было тяжелым, рассказали в Moderna. 

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель назвал такой результат «поворотным моментом в разработке вакцины». «Этот положительный промежуточный анализ нашего исследования фазы 3 дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, в том числе тяжелое», — заявил он.

Отмечается, что Moderna планирует в ближайшие недели обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения разрешения на использование своей вакцины в чрезвычайных ситуациях.

Ранее результаты третьей фазы клинических испытаний своей совместной вакцины от коронавируса представили американская Pfizer и немецкая BioNTech. Их препарат BNT162b2 доказал свою эффективность на 90%.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире 54,5 млн человек заразились коронавирусом. Из них более 11 млн — из США, эта страна лидирует по числу случаев заболевания COVID-19. За все время в результате коронавируса там умерли более 246 000 граждан. Кроме того, 13 ноября в США зафиксировали рекордный за все время пандемии прирост заразившихся за сутки — 177 224 новых случая.

Ранее по теме: Bloomberg назвал препятствия для продажи вакцины от коронавируса из США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных