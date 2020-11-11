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Bloomberg назвал препятствия для продажи вакцины от коронавируса из США

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Вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная американской фармацевтической компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, должна храниться при температуре не более минус 70 градусов, что создает сложности для ее перевозки в другие страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

«Ее (вакцины. — прим. ред.) производство является дорогостоящим, ее компоненты нестабильны, она также требует транспортировки по холодовой цепи и имеет короткий срок хранения», — рассказал директор пекинского института Global Health Drug Discovery Institute Дин Шэн.

Как уточняет издание, после доставки вакцины ее необходимо разморозить и использовать в течение пяти дней, по истечении которых она испортится. Поскольку препарат вводят в два этапа, дорогостоящую транспортировку нужно будет провести дважды. Таким образом, для распространения BNT162b2 понадобится создать «системы производства, хранения и транспортировки в условиях глубокой заморозки», что потребует «огромных инвестиций».

Отмечается, что в этих условиях данную вакцину сможет позволить себе только городское население богатых стран. Остальным же будет проще использовать другие вакцины, которые не требует столь больших ресурсов.

Ранее Pfizer сообщила, что ее совместная с BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%. Сегодня компании заявили о достижении соглашения с Европейской комиссией о поставках 200 млн доз вакцины от коронавируса с возможностью ЕК запросить дополнительные 100 млн доз.

Ранее по теме: Мурашко высказался о поставке вакцины от коронавируса из США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных