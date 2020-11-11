Bloomberg назвал препятствия для продажи вакцины от коронавируса из США

Как уточняет издание, после доставки вакцины ее необходимо разморозить и использовать в течение пяти дней, по истечении которых она испортится. Поскольку препарат вводят в два этапа, дорогостоящую транспортировку нужно будет провести дважды. Таким образом, для распространения BNT162b2 понадобится создать «системы производства, хранения и транспортировки в условиях глубокой заморозки», что потребует «огромных инвестиций».