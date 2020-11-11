Мурашко высказался о поставке вакцины от коронавируса из США

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Она была разработана в центре им. Гамалеи и получила название «Спутник V». Сейчас препарат находится на этапе пострегистрационных испытаний. Также 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Наконец, вчера президент России Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.