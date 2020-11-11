Мурашко высказался о поставке вакцины от коронавируса из США
Американская фармацевтическая компания Pfizer не подавала заявление на регистрацию в России своей вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech, рассказал журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Компания Pfizer не обращалась с заявлениями о регистрации по территории Российской Федерации», — сказал он в ответ на вопрос, может ли американо-немецкая вакцина стать доступна на российском рынке (цитата по ТАСС).
Ранее Pfizer представила результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, получившей название BNT162b2. Разработчики заявили, что в результате тестирования препарат доказал свою эффективность на 90%. В исследованиях задействованы 43 538 добровольцев. Некоторые из них рассказали СМИ, что после вакцинации почувствовали головную боль, повышение температуры и ломоту в теле.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Она была разработана в центре им. Гамалеи и получила название «Спутник V». Сейчас препарат находится на этапе пострегистрационных испытаний. Также 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Наконец, вчера президент России Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.
В России за время пандемии коронавирусом заразились 1 836 960 человек, из них 19 851 — за последние сутки, свидетельствуют данные оперштаба. На данный момент 1 369 357 пациентов выздоровели, 31 593 умерли, 436 010 все еще болеют. Рекорд по суточному приросту числа граждан с выявленным коронавирусом был установлен 9 ноября — 21 798 новых случаев.