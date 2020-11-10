Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Добровольцы рассказали о побочных эффектах вакцины от коронавируса из США

Ведомости

Добровольцы, принявшие участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, после уколов почувствовали себя, как после прививки от гриппа или при тяжелом похмелье. Об этом они рассказали британскому изданию Mirror.

Волонтеры заявили, что после прививки у них наблюдались головная боль, повышение температуры и ломота в теле. Прививку им делали в два этапа с перерывом. Побочные эффекты, по их словам, были «более серьезными» после второго этапа вакцинации.

Вчера Pfizer сообщила, что ее совместная с BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%. В испытаниях приняли участие 43 538 добровольцев. Планируется, что в ноябре, после дополнительных проверок, компании передадут информацию о препарате в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Затем вакцину смогут применять в экстренных случаях.

Вчера число граждан США с выявленным коронавирусом превысило 10 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Страна лидирует в мире по количеству заболевших. За время пандемии в результате COVID-19 там умерли 238 251 человек. Общее число жителей планеты, заразившихся коронавирусом, почти достигло 51 млн.

Ранее по теме: Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей вакцины от коронавируса в 90%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных