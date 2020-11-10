Добровольцы рассказали о побочных эффектах вакцины от коронавируса из США
Добровольцы, принявшие участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, после уколов почувствовали себя, как после прививки от гриппа или при тяжелом похмелье. Об этом они рассказали британскому изданию Mirror.
Волонтеры заявили, что после прививки у них наблюдались головная боль, повышение температуры и ломота в теле. Прививку им делали в два этапа с перерывом. Побочные эффекты, по их словам, были «более серьезными» после второго этапа вакцинации.
Вчера Pfizer сообщила, что ее совместная с BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%. В испытаниях приняли участие 43 538 добровольцев. Планируется, что в ноябре, после дополнительных проверок, компании передадут информацию о препарате в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Затем вакцину смогут применять в экстренных случаях.
Вчера число граждан США с выявленным коронавирусом превысило 10 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Страна лидирует в мире по количеству заболевших. За время пандемии в результате COVID-19 там умерли 238 251 человек. Общее число жителей планеты, заразившихся коронавирусом, почти достигло 51 млн.