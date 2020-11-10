Добровольцы рассказали о побочных эффектах вакцины от коронавируса из США

Вчера Pfizer сообщила, что ее совместная с BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%. В испытаниях приняли участие 43 538 добровольцев. Планируется, что в ноябре, после дополнительных проверок, компании передадут информацию о препарате в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Затем вакцину смогут применять в экстренных случаях.