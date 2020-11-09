Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей вакцины от коронавируса в 90%

Третья фаза клинических испытаний BNT162b2 стартовала 27 июля, участие в них приняли 43 538 человек. Планируется, что в ноябре после дополнительных проверок компании передадут информацию о препарате в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США, после чего лекарство можно будет применять в экстренных случаях.