Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей вакцины от коронавируса в 90%

Ведомости

Вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%, следует из сообщения на сайте первой компании.

«В первом промежуточном анализе эффективности вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19 у участников без доказательств предшествующей инфекции SARS-CoV-2», — говорится в сообщении. Председатель и главный исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла при этом подчеркнул, что данные результаты являются первым доказательством способности новой вакцины предотвращать COVID-19.

Третья фаза клинических испытаний BNT162b2 стартовала 27 июля, участие в них приняли 43 538 человек. Планируется, что в ноябре после дополнительных проверок компании передадут информацию о препарате в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США, после чего лекарство можно будет применять в экстренных случаях.

Президент США Дональд Трамп назвал сообщение Pfizer «потрясающей новостью». «Рынки ценных бумаг сильно выросли, вакцина скоро будет готова. Сообщают о 90%-й эффективности. Какие потрясающие новости!» — написал он на своей странице в Twitter.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи и назвали «Спутник V». 14 октября в стране зарегистрировали вторую вакцину — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

США лидирует по числу жителей, заболевших коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, таковых в стране почти 10 млн. При этом более 237 000 заболевших скончались. Россия является пятой в мире по количеству заразившихся. 9 ноября оперштаб сообщил о рекордном суточном приросте людей с выявленным COVID-19 — 21 798. Общее число заболевших за время пандемии составило 1 796 132. Из них 1 335 141 пациент вылечился, 30 793 человека умерли, 430 198 переживают активную фазу заболевания.

Ранее по теме: «Я не удивлен, что Россия первой создала вакцину от COVID-19»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных