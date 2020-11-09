Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей вакцины от коронавируса в 90%
Вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%, следует из сообщения на сайте первой компании.
«В первом промежуточном анализе эффективности вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19 у участников без доказательств предшествующей инфекции SARS-CoV-2», — говорится в сообщении. Председатель и главный исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла при этом подчеркнул, что данные результаты являются первым доказательством способности новой вакцины предотвращать COVID-19.
Третья фаза клинических испытаний BNT162b2 стартовала 27 июля, участие в них приняли 43 538 человек. Планируется, что в ноябре после дополнительных проверок компании передадут информацию о препарате в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США, после чего лекарство можно будет применять в экстренных случаях.
Президент США Дональд Трамп назвал сообщение Pfizer «потрясающей новостью». «Рынки ценных бумаг сильно выросли, вакцина скоро будет готова. Сообщают о 90%-й эффективности. Какие потрясающие новости!» — написал он на своей странице в Twitter.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи и назвали «Спутник V». 14 октября в стране зарегистрировали вторую вакцину — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».
США лидирует по числу жителей, заболевших коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, таковых в стране почти 10 млн. При этом более 237 000 заболевших скончались. Россия является пятой в мире по количеству заразившихся. 9 ноября оперштаб сообщил о рекордном суточном приросте людей с выявленным COVID-19 — 21 798. Общее число заболевших за время пандемии составило 1 796 132. Из них 1 335 141 пациент вылечился, 30 793 человека умерли, 430 198 переживают активную фазу заболевания.