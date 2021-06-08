Мурашко рассказал об анализе данных вакцинации беременных «Спутником V»
Специалисты исследуют данные о вакцинации «Спутником V» беременных женщин, через пару недель будут сделаны выводы, сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«По эмбриональной токсичности, что касается и беременных, было исследование. [Провели] анализ среди пациентов, которые получили вакцину от ковида, встретились пациентки, которые забеременели и не знали об этом. Мы сейчас анализируем все данные. И я думаю, что в ближайшие пару недель мы сможем сделать какие-то выводы», — рассказал Мурашко.
По его словам, скоро начнется оценка безопасности вакцинации от коронавируса для детей. «И мы однозначно настроены на расширение показания [вакцины] для детей, а для этого нужно получать дополнительные данные. Первое — это [получение данных] по беременным, и приступаем к оценке безопасности вакцины для детей», — добавил Мурашко.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».