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Мурашко рассказал об анализе данных вакцинации беременных «Спутником V»

Ведомости

Специалисты исследуют данные о вакцинации «Спутником V» беременных женщин, через пару недель будут сделаны выводы, сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«По эмбриональной токсичности, что касается и беременных, было исследование. [Провели] анализ среди пациентов, которые получили вакцину от ковида, встретились пациентки, которые забеременели и не знали об этом. Мы сейчас анализируем все данные. И я думаю, что в ближайшие пару недель мы сможем сделать какие-то выводы», — рассказал Мурашко.

По его словам, скоро начнется оценка безопасности вакцинации от коронавируса для детей. «И мы однозначно настроены на расширение показания [вакцины] для детей, а для этого нужно получать дополнительные данные. Первое — это [получение данных] по беременным, и приступаем к оценке безопасности вакцины для детей», — добавил Мурашко.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных