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В Екатеринбурге привившиеся от коронавируса получат бесплатный билет в кино

Ведомости

Жители Екатеринбурга, которые сделают прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в ТЦ «Гринвич» с 8 июня, получат бесплатный билет в кино, говорится в Telegram-канале оперштаба Свердловской области.

Сделавшие прививку смогут выбрать один из шести фильмов: «Прабабушка легкого поведения», «Пила: Спираль», «Кролик Питер 2», «Спирит непокорный», «Форсаж 9» или «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный». Список фильмов, на которые будут выдавать бесплатные билеты, будет меняться.

Первой о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых граждан объявили власти Москвы. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции.

Власти Магаданской области в конце апреля сообщили, что будут выплачивать по 1000 руб. людям старше 60 лет и людям из групп риска за прививку от коронавируса. Власти Чукотки обещали выплачивать по 2000 руб. пожилым людям, привившимся от коронавируса.

Ранее по теме: Пожилым жителям Магаданской области выплатят по 1000 рублей за прививку от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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