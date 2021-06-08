В Екатеринбурге привившиеся от коронавируса получат бесплатный билет в кино
Жители Екатеринбурга, которые сделают прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в ТЦ «Гринвич» с 8 июня, получат бесплатный билет в кино, говорится в Telegram-канале оперштаба Свердловской области.
Сделавшие прививку смогут выбрать один из шести фильмов: «Прабабушка легкого поведения», «Пила: Спираль», «Кролик Питер 2», «Спирит непокорный», «Форсаж 9» или «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный». Список фильмов, на которые будут выдавать бесплатные билеты, будет меняться.
Первой о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых граждан объявили власти Москвы. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции.
Власти Магаданской области в конце апреля сообщили, что будут выплачивать по 1000 руб. людям старше 60 лет и людям из групп риска за прививку от коронавируса. Власти Чукотки обещали выплачивать по 2000 руб. пожилым людям, привившимся от коронавируса.