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Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом рано

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом еще рано. Об этом он сказал в приветственном слове участникам форума «Примаковские чтения», обращение президента зачитал его помощник Юрий Ушаков.

«Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — сказал Путин в приветственном слове участникам форума «Примаковские чтения». Его обращение президента зачитал помощник Юрий Ушаков.

По словам главы государства, борьба с этой инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества.

4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России: по его словам, она лучше, чем во многих странах. При этом глава российского государства отметил, что многие люди пренебрегают требованиями, которые призывают соблюдать врачи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что пандемия не закончилась и призвал проявлять осторожность.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 7 июня, за сутки в России инфекцию выявили у 9429 человек. Скончались 330 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 135 866. Умерли за все время пандемии 124 117 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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