Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом рано

4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России: по его словам, она лучше, чем во многих странах. При этом глава российского государства отметил, что многие люди пренебрегают требованиями, которые призывают соблюдать врачи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что пандемия не закончилась и призвал проявлять осторожность.