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Аналитики оценили проводимое россиянами время за гаджетами

Ведомости

Россияне проводят за компьютерами, смартфонами и планшетами в среднем по шесть часов в день, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов России.

Из-за пандемии экранное время российского пользователя увеличилось: с весны прошлого года 43% россиян стали чаще использовать цифровые устройства. Больше всего времени за экранами телефонов и компьютеров проводят жители Центрального федерального округа – семь часов в день, люди 18-24 лет – восемь часов в день, россияне с высшим образованием – семь часов, руководители – восемь часов в день.

По данным аналитиков, россияне пользуются гаджетами в среднем по пять часов в день по работе и три часа по личным делам. Гаджеты нужны для работы 68% трудоустроенных россиян, для личных нужд – 77%.

43% опрошенных отметили, что после года пандемии стали больше времени проводить перед экранами цифровых устройств. Не изменили своих привычек 41% опрошенных, 15% стали меньше пользоваться телефонами и планшетами. При этом у 32%, которые стали больше пользоваться гаджетами, появилось чувство зависимости, беспокойства или стресса. Чаще всего об этом говорили жители крупных городов, женщины и руководители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных