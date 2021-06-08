Аналитики оценили проводимое россиянами время за гаджетами
Россияне проводят за компьютерами, смартфонами и планшетами в среднем по шесть часов в день, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов России.
Из-за пандемии экранное время российского пользователя увеличилось: с весны прошлого года 43% россиян стали чаще использовать цифровые устройства. Больше всего времени за экранами телефонов и компьютеров проводят жители Центрального федерального округа – семь часов в день, люди 18-24 лет – восемь часов в день, россияне с высшим образованием – семь часов, руководители – восемь часов в день.
По данным аналитиков, россияне пользуются гаджетами в среднем по пять часов в день по работе и три часа по личным делам. Гаджеты нужны для работы 68% трудоустроенных россиян, для личных нужд – 77%.
43% опрошенных отметили, что после года пандемии стали больше времени проводить перед экранами цифровых устройств. Не изменили своих привычек 41% опрошенных, 15% стали меньше пользоваться телефонами и планшетами. При этом у 32%, которые стали больше пользоваться гаджетами, появилось чувство зависимости, беспокойства или стресса. Чаще всего об этом говорили жители крупных городов, женщины и руководители.