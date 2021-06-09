В Сочи во время перестрелки убили двух судебных приставов

«Двое [судебных] приставов убиты», — сообщил собеседник агентства в экстренных службах города. Он пояснил, что это произошло во время перестрелки. Позже РБК в пресс-службе регионального главка МВД сообщили о задержании стрелка. «Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть», — сказали в полиции.