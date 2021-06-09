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В Сочи во время перестрелки убили двух судебных приставов

Ведомости

В Сочи в перестрелке с местным жителем погибли двое сотрудников Федеральной службы судебных приставов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Двое [судебных] приставов убиты», — сообщил собеседник агентства в экстренных службах города. Он пояснил, что это произошло во время перестрелки. Позже РБК в пресс-службе регионального главка МВД сообщили о задержании стрелка. «Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть», — сказали в полиции.

По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел в Адлере, административно входящем в Сочи. Life Shot дополняет, что приставы приехали к дому под снос. Его хозяин открыл по ним стрельбу. Правоохранительные органы пока официально не подтверждали эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных