В Сочи во время перестрелки убили двух судебных приставов
В Сочи в перестрелке с местным жителем погибли двое сотрудников Федеральной службы судебных приставов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Двое [судебных] приставов убиты», — сообщил собеседник агентства в экстренных службах города. Он пояснил, что это произошло во время перестрелки. Позже РБК в пресс-службе регионального главка МВД сообщили о задержании стрелка. «Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть», — сказали в полиции.
По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел в Адлере, административно входящем в Сочи. Life Shot дополняет, что приставы приехали к дому под снос. Его хозяин открыл по ним стрельбу. Правоохранительные органы пока официально не подтверждали эту информацию.