Собянин заявил об отсутствии планов на введение нового локдауна

«Мы никаких локдаунов не собираемся вводить», — сказал он на встрече с рестораторами. Он попросил ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. По словам московского мэра, в ближайшие дни власти города откроют еще несколько больниц для больных коронавирусом.