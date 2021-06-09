Собянин заявил об отсутствии планов на введение нового локдауна
Власти Москвы не планируют вводить локдаун в городе в связи с распространением коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, слова которого передает ТАСС.
«Мы никаких локдаунов не собираемся вводить», — сказал он на встрече с рестораторами. Он попросил ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. По словам московского мэра, в ближайшие дни власти города откроют еще несколько больниц для больных коронавирусом.
«Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», — сказал Собянин, подчеркнув, что ситуация с COVID-19 продолжает оставаться сложной.
По данным оперативного штаба на 9 июня, в Москве за последние сутки выявили 4124 новых случая коронавируса — максимальное количество с 16 января. За сутки 2311 человек выздоровели, 58 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 20 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.
9 июня начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.