В Швейцарии арестовали российского бизнесмена по запросу США
В Швейцарии по запросу США арестован россиянин Владислав Клюшин по обвинению в финансовых махинациях, ему грозит экстрадиция из страны. Об этом сообщает швейцарские издание Le Temps со ссылкой на заявление представителя Федерального трибунала страны.
Сообщается, что Клюшин был арестован еще в марте в кантоне Вале. Сейчас он, по данным издания, находится под арестом в изоляторе города Сьон и ожидает возможной экстрадиции в США по обвинению в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. Подробности дела не раскрываются.
Посольство России в Берне позже подтвердило агентству «РИА Новости» арест россиянина в Швейцарии по экстрадиционному запросу США.
Клюшин упоминался «Ведомостями» в 2016 г. как владелец компании «М 13» — разработчика системы мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». На нее вместо «Медиалогии» тогда перешли чиновники администрации президента и правительства, подтверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2019 г. издание «Проект» опубликовало материал, где говорилось, что Клюшин является также владельцем телеграм-канала «Незыгарь». Бизнесмен в итоге через суд обязал «Проект» удалить соответствующую статью и получил 50 тыс. руб. компенсации морального ущерба.
О причастности Клюшина к каналу «Незыгарь» в 2018 г. писал также колумнист Максим Кононенко.