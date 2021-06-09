В Швейцарии арестовали российского бизнесмена по запросу США

Сообщается, что Клюшин был арестован еще в марте в кантоне Вале. Сейчас он, по данным издания, находится под арестом в изоляторе города Сьон и ожидает возможной экстрадиции в США по обвинению в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. Подробности дела не раскрываются.