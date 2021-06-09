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В Швейцарии арестовали российского бизнесмена по запросу США

Ведомости

В Швейцарии по запросу США арестован россиянин Владислав Клюшин по обвинению в финансовых махинациях, ему грозит экстрадиция из страны. Об этом сообщает швейцарские издание Le Temps со ссылкой на заявление представителя Федерального трибунала страны.

Сообщается, что Клюшин был арестован еще в марте в кантоне Вале. Сейчас он, по данным издания, находится под арестом в изоляторе города Сьон и ожидает возможной экстрадиции в США по обвинению в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. Подробности дела не раскрываются.

Посольство России в Берне позже подтвердило агентству «РИА Новости» арест россиянина в Швейцарии по экстрадиционному запросу США.

Клюшин упоминался «Ведомостями» в 2016 г. как владелец компании «М 13» — разработчика системы мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». На нее вместо «Медиалогии» тогда перешли чиновники администрации президента и правительства, подтверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2019 г. издание «Проект» опубликовало материал, где говорилось, что Клюшин является также владельцем телеграм-канала «Незыгарь». Бизнесмен в итоге через суд обязал «Проект» удалить соответствующую статью и получил 50 тыс. руб. компенсации морального ущерба.

О причастности Клюшина к каналу «Незыгарь» в 2018 г. писал также колумнист Максим Кононенко.

Ранее по теме: У администрации президента появилась новая система мониторинга СМИ – «Катюша»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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