Умерла исполнительница главной роли в фильме «Три орешка для золушки»

Актриса родилась в городе Брно в Чехословакии в 1953 г. Первый успех к Шафранковой пришел после фильма «Бабушка» по роману известной чешской писательницы Божены Немцовой. Фильм снял Антонин Москалык. Либуше Шафранкова сыграла в нем роль писательницы в детском возрасте. Наибольшую известность актриса получила после фильма «Три орешка для Золушки». Впоследствии исполняла роли в фильмах «Русалочка» (1975), «Принц и Вечерняя Звезда» (1979), «Третий принц» (1982), «Праздник подснежников» (1983). Также актриса сыграла в чешском фильме «Коля» (1996), лента получила премию «Оскар».