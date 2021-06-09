Умерла исполнительница главной роли в фильме «Три орешка для золушки»
В возрасте 68 лет умерла чешская актриса Либуше Шафранкова, сыгравшая главную роль в фильме «Три орешка для золушки», который вышел на экраны в 1973 г., сообщает CNN Prima News со ссылкой на сына актрисы Йозефа Абрама. По данным издания, в последние годы Шафранкова боролась с раком легких.
Актриса родилась в городе Брно в Чехословакии в 1953 г. Первый успех к Шафранковой пришел после фильма «Бабушка» по роману известной чешской писательницы Божены Немцовой. Фильм снял Антонин Москалык. Либуше Шафранкова сыграла в нем роль писательницы в детском возрасте. Наибольшую известность актриса получила после фильма «Три орешка для Золушки». Впоследствии исполняла роли в фильмах «Русалочка» (1975), «Принц и Вечерняя Звезда» (1979), «Третий принц» (1982), «Праздник подснежников» (1983). Также актриса сыграла в чешском фильме «Коля» (1996), лента получила премию «Оскар».
В марте американский журнал Variety сообщил, что норвежские кинематографисты работают над ремейком сказки Вацлава Ворличека «Три орешка для Золушки». Актерский состав будет включать исполнителей ролей в сериалах «Викинги», «Игра престолов», а также популярного норвежского сериала «Скам».