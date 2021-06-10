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Аналитики сообщили о росте расходов россиян на приложения для знакомств

Ведомости

Россияне в мае этого года совершили в 85 раз больше покупок в приложениях для знакомств по сравнению с прошлым годом, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на совместный отчет сервиса знакомств Mamba и платформы электронных платежей «ЮMoney» (входит в экосистему Сбера).

Пользователи приложений для знакомств могут купить VIP-статус, чтобы вывести свою анкету в топ, виртуальные подарки и другие услуги. По данным аналитиков, число пользователей, которые покупают платные услуги, выросло в 70 раз по сравнению с маем 2020 г. и в 68 раз по сравнению с маем 2019 г. Средний чек вырос на 30%, до 327 руб.

В «ЮMoney» отметили, что рост расходов пользователей таких сервисов может быть связан с возможностью путешествовать, посещать массовые мероприятия и назначать личные встречи.

По данным МТС, пик интереса к дейтинговым сервисам в России часто связан с крупными мероприятиями. В компании отметили, что в 2018 г. во время чемпионата мира по футболу мобильный интернет-трафик Tinder в России был в 11 раз выше, чем трафик мессенджеров и соцсетей. В 2021 г. МТС ожидает подобный всплеск летом во время матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.

В Мегафоне сообщили, что трафик в Tinder вырос на 26% с января по май этого года по сравнению с августом-декабрем 2020 г. По данным «Билайна», число пользователей Badoo среди абонентов в мае сократилось на 19% в годовом выражении, пользователей Tinder – на 27%.

Ранее по теме: Выручка сервиса знакомств Bumble за год выросла на 19%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных