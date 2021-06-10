Аналитики сообщили о росте расходов россиян на приложения для знакомств

По данным МТС, пик интереса к дейтинговым сервисам в России часто связан с крупными мероприятиями. В компании отметили, что в 2018 г. во время чемпионата мира по футболу мобильный интернет-трафик Tinder в России был в 11 раз выше, чем трафик мессенджеров и соцсетей. В 2021 г. МТС ожидает подобный всплеск летом во время матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.