Аналитики сообщили о росте расходов россиян на приложения для знакомств
Россияне в мае этого года совершили в 85 раз больше покупок в приложениях для знакомств по сравнению с прошлым годом, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на совместный отчет сервиса знакомств Mamba и платформы электронных платежей «ЮMoney» (входит в экосистему Сбера).
Пользователи приложений для знакомств могут купить VIP-статус, чтобы вывести свою анкету в топ, виртуальные подарки и другие услуги. По данным аналитиков, число пользователей, которые покупают платные услуги, выросло в 70 раз по сравнению с маем 2020 г. и в 68 раз по сравнению с маем 2019 г. Средний чек вырос на 30%, до 327 руб.
В «ЮMoney» отметили, что рост расходов пользователей таких сервисов может быть связан с возможностью путешествовать, посещать массовые мероприятия и назначать личные встречи.
По данным МТС, пик интереса к дейтинговым сервисам в России часто связан с крупными мероприятиями. В компании отметили, что в 2018 г. во время чемпионата мира по футболу мобильный интернет-трафик Tinder в России был в 11 раз выше, чем трафик мессенджеров и соцсетей. В 2021 г. МТС ожидает подобный всплеск летом во время матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.
В Мегафоне сообщили, что трафик в Tinder вырос на 26% с января по май этого года по сравнению с августом-декабрем 2020 г. По данным «Билайна», число пользователей Badoo среди абонентов в мае сократилось на 19% в годовом выражении, пользователей Tinder – на 27%.