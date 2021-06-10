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МВД назвало лидеров по числу ДТП среди иностранцев

Ведомости

Граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана чаще других иностранцев попадают в дорожно-транспортные происшествия в России, сообщил ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

«В среднем на граждан таких государств, как Киргизия, Таджикистан и Узбекистан приходится примерно по пятой части ДТП, совершенных по их вине, от общего количества ДТП, совершенных по вине водителей, являющихся гражданами иностранных государств», — говорится в документе.

За административные нарушения ПДД иностранцам могут запретить въезд в Россию или могут признать их пребывание в стране нежелательным. В 2020 г. было подготовлено 2371 ходатайство о нежелательности пребывания в России по этой причине – на 36% меньше, чем в 2019 году. Около трети ходатайств – 743 – было удовлетворено, хотя раньше показатель составлял около 10%.

Также ГИБДД направило 41 280 материалов для запрета иностранцам въезжать в Россию. Показатель вырос на 73,6% по сравнению с предыдущим годом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных