МВД назвало лидеров по числу ДТП среди иностранцев
Граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана чаще других иностранцев попадают в дорожно-транспортные происшествия в России, сообщил ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД.
«В среднем на граждан таких государств, как Киргизия, Таджикистан и Узбекистан приходится примерно по пятой части ДТП, совершенных по их вине, от общего количества ДТП, совершенных по вине водителей, являющихся гражданами иностранных государств», — говорится в документе.
За административные нарушения ПДД иностранцам могут запретить въезд в Россию или могут признать их пребывание в стране нежелательным. В 2020 г. было подготовлено 2371 ходатайство о нежелательности пребывания в России по этой причине – на 36% меньше, чем в 2019 году. Около трети ходатайств – 743 – было удовлетворено, хотя раньше показатель составлял около 10%.
Также ГИБДД направило 41 280 материалов для запрета иностранцам въезжать в Россию. Показатель вырос на 73,6% по сравнению с предыдущим годом.