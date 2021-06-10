МВД назвало лидеров по числу ДТП среди иностранцев

За административные нарушения ПДД иностранцам могут запретить въезд в Россию или могут признать их пребывание в стране нежелательным. В 2020 г. было подготовлено 2371 ходатайство о нежелательности пребывания в России по этой причине – на 36% меньше, чем в 2019 году. Около трети ходатайств – 743 – было удовлетворено, хотя раньше показатель составлял около 10%.