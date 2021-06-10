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Суд в Москве освободил из СИЗО двух обвиняемых в коррупции генералов МВД

Ведомости

Мосгорсуд освободил из СИЗО обвиняемых в коррупции генералов МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова без избрания другой меры пресечения. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

В начале апреля Следственный комитет предъявил обвинение Краковскому, Бирюкову, а также следователю МВД по особо важным делам Александру Брянцеву обвинение в злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Отмечалось, что фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела официально сообщались.

В то же время до этого «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что ФСБ проводит обыски в следственном департаменте МВД по делу о коррупции. Подозреваемыми являются два замначальника следственного департамента МВД, а также следователь по особо важным делам, утверждал источник агентства. По его словам, речь идет о взятке от бизнесмена, задержанного в июне 2019 г. по обвинению в мошенничестве на $10 млн. За взятку ему могли изменить меру пресечения на домашний арест, рассказал источник «Интерфакса».

По информации собеседника агентства, предпринимателем может быть владелец Optima Development Альберт Худоян.

Ранее по теме: СК предъявил обвинение двум генералам и следователю МВД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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