Суд в Москве освободил из СИЗО двух обвиняемых в коррупции генералов МВД
Мосгорсуд освободил из СИЗО обвиняемых в коррупции генералов МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова без избрания другой меры пресечения. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
В начале апреля Следственный комитет предъявил обвинение Краковскому, Бирюкову, а также следователю МВД по особо важным делам Александру Брянцеву обвинение в злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Отмечалось, что фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела официально сообщались.
В то же время до этого «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что ФСБ проводит обыски в следственном департаменте МВД по делу о коррупции. Подозреваемыми являются два замначальника следственного департамента МВД, а также следователь по особо важным делам, утверждал источник агентства. По его словам, речь идет о взятке от бизнесмена, задержанного в июне 2019 г. по обвинению в мошенничестве на $10 млн. За взятку ему могли изменить меру пресечения на домашний арест, рассказал источник «Интерфакса».
По информации собеседника агентства, предпринимателем может быть владелец Optima Development Альберт Худоян.