СК предъявил обвинение двум генералам и следователю МВД
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в злоупотреблениях полномочиями двум генералам и следователю МВД. «В Басманный районный суд Москвы поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Краковского А.М., Бирюкова А.А. и Брянцева А.Ю.», – сообщил представитель суда.
Следствие просит заключить обвиняемых под стражу до 1 июня. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что ФСБ проводит обыски в следственном департаменте МВД по делу о коррупции. Подозреваемыми являются два замначальника следственного департамента МВД, а также следователь по особо важным делам, утверждал источник агентства. По его словам, речь идет о взятке от бизнесмена, задержанного в июне 2019 г. по обвинению в мошенничестве на $10 млн. За взятку ему могли изменить меру пресечения на домашний арест, рассказал источник «Интерфакса». По его информации, предпринимателем может быть владелец Optima Development Альберт Худоян.