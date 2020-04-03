СК предъявил обвинение двум генералам и следователю МВД

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что ФСБ проводит обыски в следственном департаменте МВД по делу о коррупции. Подозреваемыми являются два замначальника следственного департамента МВД, а также следователь по особо важным делам, утверждал источник агентства. По его словам, речь идет о взятке от бизнесмена, задержанного в июне 2019 г. по обвинению в мошенничестве на $10 млн. За взятку ему могли изменить меру пресечения на домашний арест, рассказал источник «Интерфакса». По его информации, предпринимателем может быть владелец Optima Development Альберт Худоян.