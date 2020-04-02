«Интерфакс» сообщил о задержании двух генералов МВД

По данным источника, речь идет о взятке от предпринимателя, которого задержали в июне прошлого года по обвинению в мошенничестве на $10 млн. Предполагается, что за взятку ему могли изменить меру пресечения на домашний арест. Этим предпринимателем может быть владелец Optima Development Альберт Худоян, добавил собеседник «Интерфакса». Адвокат бизнесмена сказал агентству, что ему ничего не известно о взятке и задержаниях.