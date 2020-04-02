«Интерфакс» сообщил о задержании двух генералов МВД
ФСБ проводит обыски в следственном департаменте МВД в связи с делом о коррупции, задержаны три человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «По подозрению в получении взятки в особо крупном размере проводятся следственные действия. Задержаны два генерала – замначальника следственного департамента МВД, а также следователь по особо важным делам», – сказал собеседник агентства.
По данным источника, речь идет о взятке от предпринимателя, которого задержали в июне прошлого года по обвинению в мошенничестве на $10 млн. Предполагается, что за взятку ему могли изменить меру пресечения на домашний арест. Этим предпринимателем может быть владелец Optima Development Альберт Худоян, добавил собеседник «Интерфакса». Адвокат бизнесмена сказал агентству, что ему ничего не известно о взятке и задержаниях.
О том, что ФСБ проводит обыски в следственном департаменте МВД, сообщает также ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, сотрудники спецслужбы изымают документы и опрашивают сотрудников ведомства.
МВД отказалось комментировать информацию. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил сведения об обысках в рамках уголовного дела в отношении сотрудников следственного департамента и допустил, что могли быть задержания.