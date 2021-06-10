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Московский планетарий показал кольцеобразное затмение онлайн

Ведомости

Московский планетарий показал трансляцию кольцеобразного солнечного затмения, трансляция опубликована на Youtube-канале планетария.

Трансляция кольцеобразного солнечного затмения началась в 13:00 и продлилась почти 1,5 часа.

Кольцеобразная фаза затмения солнца в России была видна с территорий Якутии и Чукотки. Ранее сообщалось, что максимальная фаза прогнозируется в 13:40 и составит 0,94 диаметра солнца. Частные фазы затмения также можно было наблюдать из Москвы, где Луна закрывала солнечный диск на 16%.

При кольцеобразных затмениях диск Луны не закрывает солнце полностью — его незакрытая часть видна как яркое кольцо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных