Московский планетарий показал кольцеобразное затмение онлайн

Кольцеобразная фаза затмения солнца в России была видна с территорий Якутии и Чукотки. Ранее сообщалось, что максимальная фаза прогнозируется в 13:40 и составит 0,94 диаметра солнца. Частные фазы затмения также можно было наблюдать из Москвы, где Луна закрывала солнечный диск на 16%.