Московский планетарий показал кольцеобразное затмение онлайн
Московский планетарий показал трансляцию кольцеобразного солнечного затмения, трансляция опубликована на Youtube-канале планетария.
Трансляция кольцеобразного солнечного затмения началась в 13:00 и продлилась почти 1,5 часа.
Кольцеобразная фаза затмения солнца в России была видна с территорий Якутии и Чукотки. Ранее сообщалось, что максимальная фаза прогнозируется в 13:40 и составит 0,94 диаметра солнца. Частные фазы затмения также можно было наблюдать из Москвы, где Луна закрывала солнечный диск на 16%.
При кольцеобразных затмениях диск Луны не закрывает солнце полностью — его незакрытая часть видна как яркое кольцо.