Опрос показал улучшение отношения россиян к вакцинации от коронавируса
Положительно относятся к вакцинации от коронавируса 60% россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1600 совершеннолетних граждан.
«Большинство россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса», – говорится в сообщении. При этом в январе положительно относились к вакцинации 57% граждан. По данным ВЦИОМ, 55% опрошенных выразили готовность привиться, 16% – скорее не готовы, 26% – точно не стали бы делать прививку. Уже вакцинировались 17% респондентов, имеют противопоказания к иммунизации 4%, переболели COVID-19 и имеют антитела 3%.
Не поддерживают массовую вакцинацию 22% опрошенных. Основными причинами нежелания россиян делать прививку стали недостаточная, по их мнению, исследованность вакцины (8%) и страх побочных явлений (8%).
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». В январе в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.