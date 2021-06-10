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Опрос показал улучшение отношения россиян к вакцинации от коронавируса

Ведомости

Положительно относятся к вакцинации от коронавируса 60% россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1600 совершеннолетних граждан.

«Большинство россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса», – говорится в сообщении. При этом в январе положительно относились к вакцинации 57% граждан. По данным ВЦИОМ, 55% опрошенных выразили готовность привиться, 16% – скорее не готовы, 26% – точно не стали бы делать прививку. Уже вакцинировались 17% респондентов, имеют противопоказания к иммунизации 4%, переболели COVID-19 и имеют антитела 3%.

Не поддерживают массовую вакцинацию 22% опрошенных. Основными причинами нежелания россиян делать прививку стали недостаточная, по их мнению, исследованность вакцины (8%) и страх побочных явлений (8%).

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». В январе в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.

Ранее по теме: ВЦИОМ назвал долю поддерживающих массовую вакцинацию от коронавируса граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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