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ВЦИОМ назвал долю поддерживающих массовую вакцинацию от коронавируса граждан

Ведомости

Свыше половины (57%) граждан России положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Всероссийского центра изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Валерия Федорова. 

«Пятьдесят семь процентов опрошенных сказали, что положительно относятся к плану провести в России массовую вакцинацию от коронавируса. Есть, конечно, и оппозиция, 29%, но мы видим, что она в меньшинстве, и она сокращается», — сказал Федоров. 

Ранее сегодня старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Дарья Егорова заявила, что больше 2 млн россиян уже привились от коронавируса вакциной «Спутник V». 

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных