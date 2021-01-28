ВЦИОМ назвал долю поддерживающих массовую вакцинацию от коронавируса граждан

«Пятьдесят семь процентов опрошенных сказали, что положительно относятся к плану провести в России массовую вакцинацию от коронавируса. Есть, конечно, и оппозиция, 29%, но мы видим, что она в меньшинстве, и она сокращается», — сказал Федоров.