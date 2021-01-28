ВЦИОМ назвал долю поддерживающих массовую вакцинацию от коронавируса граждан
Свыше половины (57%) граждан России положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Всероссийского центра изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Валерия Федорова.
«Пятьдесят семь процентов опрошенных сказали, что положительно относятся к плану провести в России массовую вакцинацию от коронавируса. Есть, конечно, и оппозиция, 29%, но мы видим, что она в меньшинстве, и она сокращается», — сказал Федоров.
Ранее сегодня старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Дарья Егорова заявила, что больше 2 млн россиян уже привились от коронавируса вакциной «Спутник V».
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.