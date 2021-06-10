Ввод жилья в России за пять месяцев вырос почти на четверть

«Хочу отметить, что по состоянию на 1 июня 2021 г., по оперативным данным регионов, динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года — плюс 23,6%, что составляет 27,4 млн кв. м. 39 регионов находятся в зеленой зоне, то есть идут с опережением, выше, чем в среднем по стране», — сказал Хуснуллин.