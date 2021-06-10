Ввод жилья в России за пять месяцев вырос почти на четверть
Более 27 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в России в период с января по май, что почти на 24% больше, чем годом ранее, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«Хочу отметить, что по состоянию на 1 июня 2021 г., по оперативным данным регионов, динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года — плюс 23,6%, что составляет 27,4 млн кв. м. 39 регионов находятся в зеленой зоне, то есть идут с опережением, выше, чем в среднем по стране», — сказал Хуснуллин.
Он также рассказал, что сейчас правительство прорабатывает правила отбора проектов для предоставления инфраструктурных кредитов. По его словам, ожидается, что правила будут приняты сразу же после подписания президентом поправок в бюджетный кодекс.
Вице-премьер пояснил, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться на реализацию проектов строительства объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, объектов инфраструктуры технопарков и в сфере жилищного строительства. Кроме того, они будут выдаваться в целях инвестиций в общественный транспорт.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что за ближайшие 2,5 года объем инвестиций в инфраструктуру регионов по программе инфраструктурных кредитов должен составить не менее 500 млрд руб. Путин попросил руководителей субъектов федерации внимательно отнестись к подготовке проектов для такого финансирования.