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Ввод жилья в России за пять месяцев вырос почти на четверть

Ведомости

Более 27 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в России в период с января по май, что почти на 24% больше, чем годом ранее, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Хочу отметить, что по состоянию на 1 июня 2021 г., по оперативным данным регионов, динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года — плюс 23,6%, что составляет 27,4 млн кв. м. 39 регионов находятся в зеленой зоне, то есть идут с опережением, выше, чем в среднем по стране», — сказал Хуснуллин.

Он также рассказал, что сейчас правительство прорабатывает правила отбора проектов для предоставления инфраструктурных кредитов. По его словам, ожидается, что правила будут приняты сразу же после подписания президентом поправок в бюджетный кодекс.

Вице-премьер пояснил, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться на реализацию проектов строительства объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, объектов инфраструктуры технопарков и в сфере жилищного строительства. Кроме того, они будут выдаваться в целях инвестиций в общественный транспорт.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что за ближайшие 2,5 года объем инвестиций в инфраструктуру регионов по программе инфраструктурных кредитов должен составить не менее 500 млрд руб. Путин попросил руководителей субъектов федерации внимательно отнестись к подготовке проектов для такого финансирования. 

Ранее по теме: Объем инвестиций по программе инфраструктурных кредитов составит ₽500 млрд за 2,5 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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