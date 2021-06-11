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В Туве объявили траур после смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу

Ведомости

Врио главы Республики Тува Владислав Ховалыг объявил 11 июня днем траура в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу, говорится на официальном портале республики.

Согласно указу Ховалыга, 11 июня в регионе должны быть приспущены государственные флаги России и Республики Тува. Учреждениям культуры и телекомпаниям в день траура рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

О смерти Шойгу 10 июня сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. По данным замглавы фракции Ларисы Кармазиной, причиной смерти Шойгу стал инсульт как осложнение после коронавируса.

Лариса Шойгу — сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу — родилась 21 января 1953 года, закончила Томский медицинский институт. Была депутатом Государственной думы V, VI и VII созывов, зампредседателем комитета Госдумы по регламенту и организации работы со 2 декабря 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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