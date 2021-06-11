В Туве объявили траур после смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу
Врио главы Республики Тува Владислав Ховалыг объявил 11 июня днем траура в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу, говорится на официальном портале республики.
Согласно указу Ховалыга, 11 июня в регионе должны быть приспущены государственные флаги России и Республики Тува. Учреждениям культуры и телекомпаниям в день траура рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.
О смерти Шойгу 10 июня сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. По данным замглавы фракции Ларисы Кармазиной, причиной смерти Шойгу стал инсульт как осложнение после коронавируса.
Лариса Шойгу — сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу — родилась 21 января 1953 года, закончила Томский медицинский институт. Была депутатом Государственной думы V, VI и VII созывов, зампредседателем комитета Госдумы по регламенту и организации работы со 2 декабря 2007 г.