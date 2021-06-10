Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Причиной смерти Шойгу был инсульт как осложнение после коронавируса, сообщила замглавы фракции «Единая Россия» и член комитета по контролю и регламенту в Госдуме Лариса Кармазина. «Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса. И вот я узнала только что об этом», — приводит «РИА Новости слова Кармазиной.