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Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Ведомости

Умерла депутат Госдумы от «Единой России» Лариса Шойгу, сообщил Сергей Неверов на своей странице в Facebook

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу, — написал Неверов. — Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала её интересы в Государственной Думе. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважения как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход — большая потеря для всех нас».

Причиной смерти Шойгу был инсульт как осложнение после коронавируса, сообщила замглавы фракции «Единая Россия» и член комитета по контролю и регламенту в Госдуме Лариса Кармазина. «Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса. И вот я узнала только что об этом», — приводит «РИА Новости слова Кармазиной.

Лариса Шойгу — сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу — родилась 21 января 1953 года, закончила Томский медицинский институт. Была депутатом Государственной думы V, VI и VII созывов, зампредседателем комитета Госдумы по регламенту и организации работы со 2 декабря 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных