Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Умерла депутат Госдумы от «Единой России» Лариса Шойгу, сообщил Сергей Неверов на своей странице в Facebook.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу, — написал Неверов. — Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала её интересы в Государственной Думе. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважения как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход — большая потеря для всех нас».
Причиной смерти Шойгу был инсульт как осложнение после коронавируса, сообщила замглавы фракции «Единая Россия» и член комитета по контролю и регламенту в Госдуме Лариса Кармазина. «Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса. И вот я узнала только что об этом», — приводит «РИА Новости слова Кармазиной.
Лариса Шойгу — сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу — родилась 21 января 1953 года, закончила Томский медицинский институт. Была депутатом Государственной думы V, VI и VII созывов, зампредседателем комитета Госдумы по регламенту и организации работы со 2 декабря 2007 г.