Кафе Gucci в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер по COVID-19

«В ходе рейда сотрудников ОАТИ и полиции были обследованы кафе и рестораны в районе Патриарших прудов. Было обследовано более 20 заведений, в шести из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадке посетителей. В частности, нарушения были выявлены в кафе Gucci, ресторане Pinch и ресторане "№13"», — сказал Михайлов. Представители администраций заведений вызваны в инспекцию для составления протокола.