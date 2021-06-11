Кафе Gucci в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер по COVID-19
Кафе Gucci Shop and Bar на Патриарших прудах могут выписать штраф в 300 тыс. руб. или закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергея Михайлова.
«В ходе рейда сотрудников ОАТИ и полиции были обследованы кафе и рестораны в районе Патриарших прудов. Было обследовано более 20 заведений, в шести из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадке посетителей. В частности, нарушения были выявлены в кафе Gucci, ресторане Pinch и ресторане "№13"», — сказал Михайлов. Представители администраций заведений вызваны в инспекцию для составления протокола.
Михайлов пояснил, что за такие нарушения рестораны могут оштрафовать на 300 тыс. руб. или приостановить их работу на срок до 90 суток по решению суда. Если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может вырасти до 1 млн руб.
В Москве шестой день подряд растет число новых случаев COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пообещал, что в Москве не будут вводить жесткие ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом. 10 июня в столице обнаружили более 5,2 тыс. новых заражений COVID-19. Это число превысило 5 тыс. впервые с 15 января. За последние сутки в стране впервые с февраля выявили более 12 500 случаев COVID-19.