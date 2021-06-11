В Бурятии приостановили работу кинотеатров и фудкортов

По данным оперативного штаба на 11 июня, в Бурятии за последние сутки выявили 130 новых случаев коронавируса, 179 человек выздоровели, 4 — умерли. Всего в республике зарегистрировано более 39 тыс. случаев заражения и свыше 900 летальных исходов. Тяжелая форма заболевания диагностирована у 81% госпитализированных. Из 105 находящихся в реанимации пациентов 44 человека моложе 65 лет, рассказали в правительстве региона. В России впервые с февраля за сутки выявили более 12 000 случаев болезни.