В Бурятии приостановили работу кинотеатров и фудкортов
Работа театров и кинотеатров приостановлена в Бурятии до 1 июля для предотвращения роста заболеваемости COVID-19, сообщила пресс-служба правительства республики по итогам заседания оперштаба.
«С завтрашнего дня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров», — говорится в сообщении. В республике также ограничили время работы торгово-развлекательных центров до 20 часов, приостановили работу фудкортов в ТЦ за исключением обслуживания на вынос, а также детских развлекательных зон и центров. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках.
Кроме того, в МФЦ и отделах ЗАГС приостановлен очный прием заявлений граждан, закрываются все летние лагеря дневного пребывания и зоны ожидания в аэропорту, ужесточается контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Ограничения введены до 1 июля.
По данным оперативного штаба на 11 июня, в Бурятии за последние сутки выявили 130 новых случаев коронавируса, 179 человек выздоровели, 4 — умерли. Всего в республике зарегистрировано более 39 тыс. случаев заражения и свыше 900 летальных исходов. Тяжелая форма заболевания диагностирована у 81% госпитализированных. Из 105 находящихся в реанимации пациентов 44 человека моложе 65 лет, рассказали в правительстве региона. В России впервые с февраля за сутки выявили более 12 000 случаев болезни.