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В Бурятии приостановили работу кинотеатров и фудкортов

Ведомости

Работа театров и кинотеатров приостановлена в Бурятии до 1 июля для предотвращения роста заболеваемости COVID-19, сообщила пресс-служба правительства республики по итогам заседания оперштаба. 

«С завтрашнего дня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров», — говорится в сообщении. В республике также ограничили время работы торгово-развлекательных центров до 20 часов, приостановили работу фудкортов в ТЦ за исключением обслуживания на вынос, а также детских развлекательных зон и центров. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. 

Кроме того, в МФЦ и отделах ЗАГС приостановлен очный прием заявлений граждан, закрываются все летние лагеря дневного пребывания и зоны ожидания в аэропорту, ужесточается контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Ограничения введены до 1 июля. 

По данным оперативного штаба на 11 июня, в Бурятии за последние сутки выявили 130 новых случаев коронавируса, 179 человек выздоровели, 4 — умерли. Всего в республике зарегистрировано более 39 тыс. случаев заражения и свыше 900 летальных исходов. Тяжелая форма заболевания диагностирована у 81% госпитализированных. Из 105 находящихся в реанимации пациентов 44 человека моложе 65 лет, рассказали в правительстве региона. В России впервые с февраля за сутки выявили более 12 000 случаев болезни.

Ранее по теме: В Бурятии ужесточили ограничения из-за роста случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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