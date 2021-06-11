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Израиль запретил продажу меха для изготовления одежды

Ведомости

Министр охраны окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль подписал закон с поправками к положениям об охране дикой природы 1976 г., которыми запрещается продажа натурального меха диких животных для производства одежды. Об этом говорится на сайте министерства. 

«Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных по всему миру и сопряжена с неописуемой жестокостью и страданиями. Использование кожи и меха диких животных для индустрии моды аморально и, конечно, не обязательно», — приводятся слова министра на сайте. 

Новые правила ограничат полномочия директора Управления природы и парков Израиля по выдаче разрешения на торговлю мехом диких животных, или продуктов, который включает мех. Теперь его использование будет разрешено только для религиозных, научно-исследовательских, образовательных и иных целей, не подразумевающих торговлю. 

В 2019 г. аналогичный запрет был введен в штате Калифорния, США. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных