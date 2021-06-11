Израиль запретил продажу меха для изготовления одежды
Министр охраны окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль подписал закон с поправками к положениям об охране дикой природы 1976 г., которыми запрещается продажа натурального меха диких животных для производства одежды. Об этом говорится на сайте министерства.
«Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных по всему миру и сопряжена с неописуемой жестокостью и страданиями. Использование кожи и меха диких животных для индустрии моды аморально и, конечно, не обязательно», — приводятся слова министра на сайте.
Новые правила ограничат полномочия директора Управления природы и парков Израиля по выдаче разрешения на торговлю мехом диких животных, или продуктов, который включает мех. Теперь его использование будет разрешено только для религиозных, научно-исследовательских, образовательных и иных целей, не подразумевающих торговлю.
В 2019 г. аналогичный запрет был введен в штате Калифорния, США.