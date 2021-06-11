Израиль запретил продажу меха для изготовления одежды

«Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных по всему миру и сопряжена с неописуемой жестокостью и страданиями. Использование кожи и меха диких животных для индустрии моды аморально и, конечно, не обязательно», — приводятся слова министра на сайте.