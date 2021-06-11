На выстрелившего в себя на Красной площади акциониста завели уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) на акциониста Павла Крисевича после его акции с имитацией выстрелов в голову на Красной площади в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
Там сообщили, что полиция при патрулировании Красной площади заметила гражданина, «который произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя». Его задержали и доставили в отдел полиции по району Китай-город. «В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о дальнейшем задержании Крисевича «в порядке статьи 91 УПК РФ».
Месяц назад на Крисевича и художницу Анастасию Михайлову составили административные протоколы о повторном нарушении законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ).