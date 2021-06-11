На выстрелившего в себя на Красной площади акциониста завели уголовное дело

Там сообщили, что полиция при патрулировании Красной площади заметила гражданина, «который произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя». Его задержали и доставили в отдел полиции по району Китай-город. «В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство», — говорится в сообщении.