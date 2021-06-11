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На выстрелившего в себя на Красной площади акциониста завели уголовное дело

Ведомости

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) на акциониста Павла Крисевича после его акции с имитацией выстрелов в голову на Красной площади в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Там сообщили, что полиция при патрулировании Красной площади заметила гражданина, «который произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя». Его задержали и доставили в отдел полиции по району Китай-город. «В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей  213 УК РФ «Хулиганство», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о дальнейшем задержании Крисевича «в порядке статьи 91 УПК РФ».

Месяц назад на Крисевича и художницу Анастасию Михайлову составили административные протоколы о повторном нарушении законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных