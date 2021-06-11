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Путин подписал закон об ужесточении наказания за разглашение данных о силовиках

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым лицо, разгласившее сведения о мерах безопасности, предпринятых в отношении сотрудников правоохранительных или контролирующих органов и их близких, может быть лишено свободы на срок до двух лет или привлечено к обязательным работам на срок до 480 часов. Новая норма касается тех, кому подобные сведения были доверены или стали известны в связи с их служебной деятельностью. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в ч. 1 ст. 320 УК РФ. Ранее подобное деяние, совершенное с целью воспрепятствования деятельности сотрудников правоохранительных или контролирующих органов (теперь этот пункт из статьи исключен), наказывалось штрафом на сумму до 200 000 руб. или арестом на срок до четырех месяцев.

К мерам безопасности, в соответствии с законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», относятся сведения о наличии личной охраны и охраны имущества; о выдаче оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности; о временном помещении лица в безопасное место; об обеспечении конфиденциальности информации о защищаемых лицах и об их имуществе; об изменении места работы или учебы; о переезде; о замене документов или изменении внешности.

Также новый закон вносит изменения в ст. 183 УК РФ. Теперь лишение свободы на срок до двух лет может быть за сбор данных, представляющих собой коммерческую, налоговую или банковскую тайну не только путем похищения документов, подкупа или угроз, но также «обмана, шантажа, принуждения».

Наконец, в ч. 3 ст. 183 вносится норма о наказании за те же деяния, повлекшие крупный ущерб и совершенные «из корыстной заинтересованности», для группы лиц, действовавшей по предварительному сговору или организованной группой. Максимальный штраф может составить до 1,5 млн руб., а срок лишения свободы — до пяти лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных