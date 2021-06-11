Путин подписал закон об ужесточении наказания за разглашение данных о силовиках

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым лицо, разгласившее сведения о мерах безопасности, предпринятых в отношении сотрудников правоохранительных или контролирующих органов и их близких, может быть лишено свободы на срок до двух лет или привлечено к обязательным работам на срок до 480 часов. Новая норма касается тех, кому подобные сведения были доверены или стали известны в связи с их служебной деятельностью. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.