В Минтруде назвали размер МРОТ и прожиточного минимума в 2022 году
Минимальный размер оплаты труда в 2022 г. вырастет на 6,4% до 13 617 руб., а прожиточный минимум в следующем году составит 11 950 руб., сообщает пресс-служба Минтруда.
Проект постановления правительства по прожиточному минимуму размещен на портале проектов нормативных правовых актов, а проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, дорабатывается, добавили в пресс-службе ведомства.
«Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит 11950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей», — говорится в сообщении.
Согласно постановлению правительства, прожиточный минимум в 2021 г. составляет 11 653 руб., для трудоспособного населения – 12 702 руб., пенсионеров – 10 022 руб., детей – 11 303 руб.
В ведомстве пояснили, что МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. Медианная заработная плата представляет собой размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. При этом прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом.