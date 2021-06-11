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В Минтруде назвали размер МРОТ и прожиточного минимума в 2022 году

Ведомости

Минимальный размер оплаты труда в 2022 г. вырастет на 6,4% до 13 617 руб., а прожиточный минимум в следующем году составит 11 950 руб., сообщает пресс-служба Минтруда.

Проект постановления правительства по прожиточному минимуму размещен на портале проектов нормативных правовых актов, а проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, дорабатывается, добавили в пресс-службе ведомства.

«Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит 11950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства, прожиточный минимум в 2021 г. составляет 11 653 руб., для трудоспособного населения – 12 702 руб., пенсионеров – 10 022 руб., детей – 11 303 руб.

В ведомстве пояснили, что МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. Медианная заработная плата представляет собой размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. При этом прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных