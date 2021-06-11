В Минтруде назвали размер МРОТ и прожиточного минимума в 2022 году

«Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит 11950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей», — говорится в сообщении.