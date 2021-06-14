Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на удаленку
Минобрнауки рекомендовало подведомственным московским вузам перейти на дистанционный формат работы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.
Если у вуза нет возможности перейти на удаленку, то его руководство должно обеспечить соблюдение всех санитарных мер, предусмотренных Роспотребнадзором.
Ранее московские власти запустили прививочную кампанию в московских вузах. Пройти вакцинацию можно в МГЛУ, МФТИ, Школа-студия МХАТ, РУДН, МГПУ, МГУУ, МГИМО и др.
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Согласно документу, всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания навынос). Кроме того, временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а в парках – аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и др.
Столичные власти также порекомендовали перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Пожилым москвичам рекомендовано оставаться дома.