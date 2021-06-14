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Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на удаленку

Ведомости

Минобрнауки рекомендовало подведомственным московским вузам перейти на дистанционный формат работы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

Если у вуза нет возможности перейти на удаленку, то его руководство должно обеспечить соблюдение всех санитарных мер, предусмотренных Роспотребнадзором. 

Ранее московские власти запустили прививочную кампанию в московских вузах. Пройти вакцинацию можно в МГЛУ, МФТИ, Школа-студия МХАТ, РУДН, МГПУ, МГУУ, МГИМО и др.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Согласно документу, всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания навынос). Кроме того, временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а в парках – аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и др. 

Столичные власти также порекомендовали перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Пожилым москвичам рекомендовано оставаться дома. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных