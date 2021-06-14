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В Новосибирске возбудили дело после пожара на АЗС

Ведомости

По факту пожара на АЗГС в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального управления СК России.

«Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на газовой автозаправочной станции в Октябрьском районе г. Новосибирска, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Как отметили в региональном управлении МЧС, тушение пожара осложнялось взрывами газовых баллонов и емкостей с топливом, в настоящий момент открытое горение ликвидировано.

По информации ТАСС, в результате инцидента пострадали 25 человек, госпитализированы не менее 17, в том числе и ребенок, состояние которого оценивают как среднетяжелое. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных