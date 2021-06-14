В Новосибирске возбудили дело после пожара на АЗС
По факту пожара на АЗГС в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального управления СК России.
«Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на газовой автозаправочной станции в Октябрьском районе г. Новосибирска, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
Как отметили в региональном управлении МЧС, тушение пожара осложнялось взрывами газовых баллонов и емкостей с топливом, в настоящий момент открытое горение ликвидировано.
По информации ТАСС, в результате инцидента пострадали 25 человек, госпитализированы не менее 17, в том числе и ребенок, состояние которого оценивают как среднетяжелое.