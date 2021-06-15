Роспотребнадзор дал советы по подготовке к вакцинации от коронавируса

В ведомстве отметили, что после вакцинации от коронавируса человек может заразиться им. При появлении симптомов нужно обратиться ко врачу и сделать ПЦР-тест. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что после прививки пациенты переносят коронавирус легко, без осложнений. Если человек заразился коронавирусом после первой прививки, вторую прививку делать не нужно.