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Роспотребнадзор дал советы по подготовке к вакцинации от коронавируса

Ведомости

Препараты от аллергии не нужно принимать перед прививкой от коронавируса или после нее, они могут негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации, говорится на сайте Роспотребнадзора.

«Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит», — говорится в сообщении.

Если после прививки у пациента поднимается температура, начинает болеть голова и появляются другие симптомы гриппа, можно принять парацетамол или ибупрофен.

В ведомстве отметили, что после вакцинации от коронавируса человек может заразиться им. При появлении симптомов нужно обратиться ко врачу и сделать ПЦР-тест. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что после прививки пациенты переносят коронавирус легко, без осложнений. Если человек заразился коронавирусом после первой прививки, вторую прививку делать не нужно.

Также в ведомстве посоветовали пройти вакцинацию людям с любыми хроническими заболеваниями, так как они находятся в группе риска развития осложнений. Однако перед прививкой им нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных