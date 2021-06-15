Челябинский губернатор Текслер предложил давать выходной привившимся от COVID

По данным оперштаба на 15 июня, в России за последние сутки коронавирус выявили у 14 185 человек, заболеваемость растет с середины мая. Скончались за сутки 379 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 236 593. Умерли за все время пандемии 127 180 человек. В то же время в мае глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что с начала массовой вакцинации, которую власти запустили в январе этого года, полную прививку получили 17 млн россиян, а хотя бы одну дозу — более 25 млн. В то же время для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения.