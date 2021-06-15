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Челябинский губернатор Текслер предложил давать выходной привившимся от COVID

Ведомости

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил давать выходной жителям региона после каждого этапа вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы», — сказал Текслер. Он рекомендовал всем работодателям, в том числе, промышленных предприятий региона, сделать такой день оплачиваемым выходным.

Предполагается, что после прививки жители региона смогут получить электронную выписку на портале «Госуслуги» или справку в прививочном кабинете для предоставления работодателю.Текслер уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с этим предложением. Бизнес пока не высказывался по этому поводу.

В ряде регионов уже объявили о материальных стимулах для получивших прививку от коронавируса. Первой стала Москва. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции.

Власти Магаданской области в конце апреля сообщили, что будут выплачивать по 1000 руб. людям старше 60 лет и людям из групп риска за прививку от коронавируса. В Екатеринбурге за вакцинацию местным жителям обещали бесплатные билеты в кино, в Хабаровском крае пожилым, получившим прививку, пообещали выдавать по десятку яиц. Жители Курской области в возрасте 65 лет и старше получат по 3000 руб. за вакцинацию от коронавируса. Кроме того, в Москве запустили розыгрыш автомобиля для вакцинировавшихся, а в Тольятти — 75 тыс. руб.

По данным оперштаба на 15 июня, в России за последние сутки коронавирус выявили у 14 185 человек, заболеваемость растет с середины мая. Скончались за сутки 379 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 236 593. Умерли за все время пандемии 127 180 человек. В то же время в мае глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что с начала массовой вакцинации, которую власти запустили в январе этого года, полную прививку получили 17 млн россиян, а хотя бы одну дозу — более 25 млн. В то же время для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения.

Ранее по теме: Госдума отказалась от идеи включения вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных