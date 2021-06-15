Челябинский губернатор Текслер предложил давать выходной привившимся от COVID
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил давать выходной жителям региона после каждого этапа вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы», — сказал Текслер. Он рекомендовал всем работодателям, в том числе, промышленных предприятий региона, сделать такой день оплачиваемым выходным.
Предполагается, что после прививки жители региона смогут получить электронную выписку на портале «Госуслуги» или справку в прививочном кабинете для предоставления работодателю.Текслер уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с этим предложением. Бизнес пока не высказывался по этому поводу.
В ряде регионов уже объявили о материальных стимулах для получивших прививку от коронавируса. Первой стала Москва. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции.
Власти Магаданской области в конце апреля сообщили, что будут выплачивать по 1000 руб. людям старше 60 лет и людям из групп риска за прививку от коронавируса. В Екатеринбурге за вакцинацию местным жителям обещали бесплатные билеты в кино, в Хабаровском крае пожилым, получившим прививку, пообещали выдавать по десятку яиц. Жители Курской области в возрасте 65 лет и старше получат по 3000 руб. за вакцинацию от коронавируса. Кроме того, в Москве запустили розыгрыш автомобиля для вакцинировавшихся, а в Тольятти — 75 тыс. руб.
По данным оперштаба на 15 июня, в России за последние сутки коронавирус выявили у 14 185 человек, заболеваемость растет с середины мая. Скончались за сутки 379 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 236 593. Умерли за все время пандемии 127 180 человек. В то же время в мае глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что с начала массовой вакцинации, которую власти запустили в январе этого года, полную прививку получили 17 млн россиян, а хотя бы одну дозу — более 25 млн. В то же время для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения.