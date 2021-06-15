Госдума отказалась от идеи включения вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок
Госдума сняла с рассмотрения законопроект о включении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает ТАСС. В системе обеспечения законодательной деятельности парламента это пока не отражено.
«Мы сняли с рассмотрения в Государственной думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок», — сказал он.
Жириновский отметил, что включение вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок вызывает у многих граждан опасение о ее обязательности.
Национальный календарь профилактических прививок предполагает добровольную вакцинацию от болезней, включенных в его перечень, но при этом делает ее обязательной для представителей профессий, относящихся к группе риска, включая медицинских работников, сотрудников образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы и др.
25 мая правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Сейчас вакцинация против COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств российских субъектов. 7 июня законопроект был принят Госдумой в первом чтении.
Принцип добровольности вакцинации от коронавируса в России сохраняется, ее внесение в национальный календарь прививок необходимо для урегулирования вопросов, которые связаны с финансированием, заявлял замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.