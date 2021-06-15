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Госдума отказалась от идеи включения вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок

Ведомости

Госдума сняла с рассмотрения законопроект о включении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает ТАСС.  В системе обеспечения законодательной деятельности парламента это пока не отражено. 

«Мы сняли с рассмотрения в Государственной думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок», — сказал он.

Жириновский отметил, что включение вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок вызывает у многих граждан опасение о ее обязательности. 

Национальный календарь профилактических прививок предполагает добровольную вакцинацию от болезней, включенных в его перечень, но при этом делает ее обязательной для представителей профессий, относящихся к группе риска, включая медицинских работников, сотрудников образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы и др.

25 мая правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Сейчас вакцинация против COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств российских субъектов. 7 июня законопроект был принят Госдумой в первом чтении. 

Принцип добровольности вакцинации от коронавируса в России сохраняется, ее внесение в национальный календарь прививок необходимо для урегулирования вопросов, которые связаны с финансированием, заявлял замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.

Ранее по теме: В Госдуму внесли проект о включении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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