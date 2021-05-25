В Госдуму внесли проект о включении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок
Правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.
«Национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.
Законопроект разработан для урегулирования вопросов, связанных с определением источников финансирования массовой вакцинации против коронавируса, следует из пояснительной записки. Ранее вакцинация против COVID-19 была включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств российских субъектов.
«Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств федерального бюджета Российской Федерации», – объяснили авторы инициативы.
Ранее правительство предложило внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, чтобы продолжать массовую бесплатную вакцинацию до тех пор, пока в стране не будет сформирован коллективный иммунитет. На продолжение прививочной кампании от COVID будет выделено еще 26 млрд руб., рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Национальный календарь профилактических прививок предполагает добровольную вакцинацию от болезней, включенных в его перечень, но при этом делает ее обязательной для представителей профессий, относящихся к группе риска, включая медицинских работников, сотрудников образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы и др.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.