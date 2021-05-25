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В Госдуму внесли проект о включении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.

«Национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.

Законопроект разработан для урегулирования вопросов, связанных с определением источников финансирования массовой вакцинации против коронавируса, следует из пояснительной записки. Ранее вакцинация против COVID-19 была включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств российских субъектов.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств федерального бюджета Российской Федерации», – объяснили авторы инициативы.

Ранее правительство предложило внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, чтобы продолжать массовую бесплатную вакцинацию до тех пор, пока в стране не будет сформирован коллективный иммунитет. На продолжение прививочной кампании от COVID будет выделено еще 26 млрд руб., рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Национальный календарь профилактических прививок предполагает добровольную вакцинацию от болезней, включенных в его перечень, но при этом делает ее обязательной для представителей профессий, относящихся к группе риска, включая медицинских работников, сотрудников образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы и др.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.

Ранее по теме: Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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