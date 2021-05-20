Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

«Правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок», — сказал Мишустин. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы продолжать массовую бесплатную вакцинацию до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Сейчас в календарь профилактических прививок включены: прививка от гриппа, кори, краснухи, вирусного гепатита В и другие.