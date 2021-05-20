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Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Ведомости

Правительство предлагает внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок и выделит на продолжение текущей прививочной кампании от COVID еще 26 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

«Правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок», — сказал Мишустин. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы продолжать массовую бесплатную вакцинацию до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Сейчас в календарь профилактических прививок включены: прививка от гриппа, кори, краснухи, вирусного гепатита В и другие.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать прививки от коронавируса обязательными в некоторых случаях, а именно «в интересах защиты подавляющего большинства населения». В то же время Медведев отметил, что сейчас российские власти пока исходят из принципа добровольности. Он пояснил, что точное соотношение между обязательностью и добровольностью вакцинации должны найти юристы при доработке законодательства.

Позже в Кремле отметили, что не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной. До этого президент Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко неоднократно заявляли о добровольности вакцинации. 12 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что более 24 млн жителей России прошли разные этапы вакцинации от коронавируса

Ранее по теме: Первым из поддержавших обязательные прививки от коронавируса чиновников стал Дмитрий Медведев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных