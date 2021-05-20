Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Правительство предлагает внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок и выделит на продолжение текущей прививочной кампании от COVID еще 26 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
«Правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок», — сказал Мишустин. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы продолжать массовую бесплатную вакцинацию до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Сейчас в календарь профилактических прививок включены: прививка от гриппа, кори, краснухи, вирусного гепатита В и другие.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать прививки от коронавируса обязательными в некоторых случаях, а именно «в интересах защиты подавляющего большинства населения». В то же время Медведев отметил, что сейчас российские власти пока исходят из принципа добровольности. Он пояснил, что точное соотношение между обязательностью и добровольностью вакцинации должны найти юристы при доработке законодательства.
Позже в Кремле отметили, что не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной. До этого президент Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко неоднократно заявляли о добровольности вакцинации. 12 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что более 24 млн жителей России прошли разные этапы вакцинации от коронавируса